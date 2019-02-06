Ахмаджанов о деле Тургунбаева: он не маленький мальчик, надо думать о будущем

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов прокомментировал решение по делу футболиста Азиза Тургунбаева.
Футболист дисквалифицирован до начала летнего трансферного окна (9 июля 2019 года) за подписание контракта одновременно с двумя клубами – "Пахтакором" и "Навбахором". Игрок наказан за то, что не мог определиться, в какой команде хочет выступать, и сначала жаловался, что "Навбахор" принуждает его остаться в клубе, а затем заявил, что хочет расторгнуть контракт с "Пахтакором". Наказания также получили представители обоих клубов.
То, что Тургунбаев игрок национальной сборной, не должно было повлиять на отношение к нему, считает Ахмаджанов.
"Азиз уже не маленький мальчик. В первую очередь, он сам должен был подумать о своем будущем. Во-вторых, является он членом сборной или обычным футболистом - правила для всех одинаковые. В-третьих, подобное не в первый раз происходит в национальном футболе. Ранее Ильхом Юнусов был дисквалифицирован на шесть месяцев за подписание контракта с двумя клубами. И в-четвертых, независимо от того, какое давление оказывается на футболиста, он должен научиться отстаивать свои права. Если кто-то боится, то они могут обратиться в АФУ, у нас есть достаточно полномочий, чтобы защитить футболиста", - сказал он.
Ахмаджанов добавил, что представители обоих клубов могли бы получить и более серьезные штрафы. Напомним, бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов, спортивный директор "Пахтакора" Жафар Ирисметов, вице-президент "Навбахора" Шамшод Сариков и генеральный директор этого клуба Расул Акрамов получили различные сроки дисквалификации.
"Вместо того, чтобы отдавать всё лучшее своему клубу, некоторые больше думают о своей выгоде, в футболе нет места для таких людей. И это еще не все, поэтому специальная инспекция АФУ продолжает мониторить и другие аналогичные ситуации. Если кто-то участвует в тотализаторе или в договорных играх, то будет обсуждаться вопрос их дисквалификации. Это касается всех. Все, кто работает в футболе, должны выполнять свои обязанность добросовестно. А кто поступает нечестно, будут наказаны. Если не принимать жесткие меры, то футбол пойдет на спад", - подчеркнул он.
По словам первого вице-президента АФУ, в следующий раз клубы, которые не смогли проконтролировать своих сотрудников, не избегут наказания и получат штрафы.
Ахмаджанов пообещал: ассоциация футбола Узбекистана сделает все возможное, чтобы вернуть болельщиков на стадионы.