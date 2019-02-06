Ахмаджанов о деле Тургунбаева: он не маленький мальчик, надо думать о будущем

По мнению первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана Умида Ахмаджанова, Азиз Тургунбаев и представители "Пахтакора" и "Навбахора" могли бы получить и более жесткое наказание за нарушение трансферных правил.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов прокомментировал решение по делу футболиста Азиза Тургунбаева.

Футболист дисквалифицирован до начала летнего трансферного окна (9 июля 2019 года) за подписание контракта одновременно с двумя клубами – "Пахтакором" и "Навбахором". Игрок наказан за то, что не мог определиться, в какой команде хочет выступать, и сначала жаловался, что "Навбахор" принуждает его остаться в клубе, а затем заявил, что хочет расторгнуть контракт с "Пахтакором". Наказания также получили представители обоих клубов.

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Ахмаджанов заявил, что встретился с комитетом по статусу и переходам футболистов и дисциплинарным комитетом Ассоциации футбола Узбекистана и попросил принять справедливое решение не в пользу одно из клубов, но и не слишком щадящее.

То, что Тургунбаев игрок национальной сборной, не должно было повлиять на отношение к нему, считает Ахмаджанов.

"Азиз уже не маленький мальчик. В первую очередь, он сам должен был подумать о своем будущем. Во-вторых, является он членом сборной или обычным футболистом - правила для всех одинаковые. В-третьих, подобное не в первый раз происходит в национальном футболе. Ранее Ильхом Юнусов был дисквалифицирован на шесть месяцев за подписание контракта с двумя клубами. И в-четвертых, независимо от того, какое давление оказывается на футболиста, он должен научиться отстаивать свои права. Если кто-то боится, то они могут обратиться в АФУ, у нас есть достаточно полномочий, чтобы защитить футболиста", - сказал он.

Ахмаджанов добавил, что представители обоих клубов могли бы получить и более серьезные штрафы. Напомним, бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов, спортивный директор "Пахтакора" Жафар Ирисметов, вице-президент "Навбахора" Шамшод Сариков и генеральный директор этого клуба Расул Акрамов получили различные сроки дисквалификации.

"Вместо того, чтобы отдавать всё лучшее своему клубу, некоторые больше думают о своей выгоде, в футболе нет места для таких людей. И это еще не все, поэтому специальная инспекция АФУ продолжает мониторить и другие аналогичные ситуации. Если кто-то участвует в тотализаторе или в договорных играх, то будет обсуждаться вопрос их дисквалификации. Это касается всех. Все, кто работает в футболе, должны выполнять свои обязанность добросовестно. А кто поступает нечестно, будут наказаны. Если не принимать жесткие меры, то футбол пойдет на спад", - подчеркнул он.

По словам первого вице-президента АФУ, в следующий раз клубы, которые не смогли проконтролировать своих сотрудников, не избегут наказания и получат штрафы.

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"Тот, кто мешает развитию футбола, будь он звездой или талантом, все равно будет отвечать за свои поступки. В Узбекистане есть очень много талантливых ребят. Из-за того, что такие "волки" встречаются в нашем футболе, многие талантливые игроки не могут раскрыться. Они остаются вне поля зрения. Мы продолжаем чистку футбола, и виновным не стоит ждать пощады. Если наш президент проводит такую политику во всех сферах нашей страны, то почему футболу следует этого избегать? Футбол для людей, мы не можем их обманывать. Из-за таких нечестных дел зрители перестали приходить на стадионы", - заявил он.

Ахмаджанов пообещал: ассоциация футбола Узбекистана сделает все возможное, чтобы вернуть болельщиков на стадионы.