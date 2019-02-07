В Ташкенте пройдет первый Открытый чемпионат Конфедерации фехтования ЦА

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. С 15 по 17 февраля в Ташкенте пройдет Открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
На соревнования приедут юниоры и кадеты из Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.
Свыше 150 фехтовальщиков выступят в эти дни по трем видам оружия (шпага, рапира, сабля).
Напомним, 25 января Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Конфедерацию фехтования Центральной Азии, объединяющую федерации фехтования Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.