В Ташкенте пройдет первый Открытый чемпионат Конфедерации фехтования ЦА

Главные темы

Пятилетний узбекистанец произвел фурор на олимпиаде по арифметике в Москве Считать в уме так же быстро, как компьютер - это под силу Мухаммадюсуфу Анварову, который запросто складывает и вычитает в уме огромные числа, благодаря чему стал победителем чемпионата по ментальной арифметике среди детей. 40

Мирзиёев повысил значение международных договоров в системе нацправа По данным минюста республики, после 1991 года Узбекистан ратифицировал около 300 международных договоров и еще порядка к 60 присоединился путем принятия законодательных актов. 5