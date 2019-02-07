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Фехтовальщики Узбекистана стали призерами чемпионата Азии

В Ташкенте пройдет первый Открытый чемпионат Конфедерации фехтования ЦА

© НОК Узбекистана
Спорт
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В узбекской столице выступят свыше 150 фехтовальщиков.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. С 15 по 17 февраля в Ташкенте пройдет Открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На соревнования приедут юниоры и кадеты из Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

Свыше 150 фехтовальщиков выступят в эти дни по трем видам оружия (шпага, рапира, сабля).  

Напомним, 25 января Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Конфедерацию фехтования Центральной Азии, объединяющую федерации фехтования Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Теги:
Спорт, Ташкент, Узбекистан



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