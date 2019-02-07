В школах Узбекистана появятся платные спортивные кружки: как в них попасть

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. С февраля в спортивных сооружениях государственных образовательных учреждений Узбекистана можно открывать платные кружки и секции, следует из постановления Кабинета министров.

Посещать платные спортивные занятия смогут не только учащиеся заведений, где они открылись, но и все желающие. Занятия должны проводиться в свободное от уроков физкультуры время.

Сведения об адресах спортзалов, в которых есть платные кружки, а также данные о времени их работы, видах оказываемых услуг и расценках разместят в Интернете.

Чтобы записаться на спортивные кружки, нужно представить: заявление на имя руководителя учебного заведения, копию паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку по форме 086-У, 4 цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см.,справку органа самоуправления граждан о малообеспеченности семьи, если имеются льготы.

Рабочая комиссия из квалифицированных тренеров и медработников учебного заведения должна рассмотреть заявки в течение 5 дней. По итогам заседания комиссии оформляется протокол. На основании протокола с желающим посещать кружок должны заключить договор, в котором укажут вид спортивного кружка, продолжительность занятий, права и обязанности сторон.

Размер оплаты своих услуг тренер определяет сам по согласованию с руководителем образовательного учреждения. Одна пятая часть поступающих платежей направляется на коммунальные расходы, а оставшаяся часть распределяется в равных размерах между учебным заведением и тренером. Дети из малообеспеченных получат льготу в 50% от стоимости услуги.

Если в кружке будут заниматься два и более ребенка из одной семьи, то за каждого из них родители смогут заплатить только 70% от стоимости услуги.