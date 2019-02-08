Прославленная спортсменка стала новым генсеком федерации тенниса Узбекистана

В качестве спортсменки Ирода Туляганова выигрывала различные турниры, а теперь будет отвечать за развитие тенниса в республике.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Генеральным секретарем федерации тенниса Узбекистана выбрана Ирода Туляганова, сообщает пресс-служба Национального комитета Узбекистана.

Отчетно-выборная конференция федерации тенниса прошла в здании Национального олимпийского комитета. В ней принимали участие генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, председатель совета ветеранов Узбекистана Комилжон Худоебердиев представители федерации тенниса Узбекистана и областных филиалов.

"Спасибо всем присутствующим за оказанное доверие. Также благодарю председателя нашей федерации, генерального секретаря, ведь именно под их руководством я достигла таких вершин. Они провели огромную работу, направленную на развитие нашего тенниса. Я сделаю все, чтобы мы продолжали развиваться", — отметила Ирода Туляганова.

Ирода Туляганова в качестве спортсмена выигрывала 3 турнира Женской теннисной ассоциации WTF и 3 турнира Международной федерации тенниса (ITF).

© НОК Узбекистана Ирода Туляганова – генеральный секретарь федерации тенниса Узбекистана

В ходе конференции отдельно была отмечена работа Игоря Шепелева, который был генеральным секретарем федерации тенниса более 20 лет.