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Первый в истории Узбекистана хоккейный чемпионат

Всем по 6:5 — в хоккейном чемпионате Узбекистана появились лидер и аутсайдер

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Завершился второй тур первого в истории Узбекистана чемпионата страны по хоккею.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. На ледовой арене Ice City прошли матчи второго тура чемпионата страны по хоккею, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В первой игре дня "Семург" праздновал победу над "Бинокором" со счетом 6:5. Во втором матче "Хумо" одержала победу над "Ташкентом" с аналогичным счетом.

Команда "Семург" таким образом записала на свой счет победы в двух турах и возглавила турнирную таблицу. У "Ташкента" и "Хумо" по 1 победе. А вот хоккеисты "Бинокора" проиграли оба матча и стали аутсайдерами чемпионата.

Матчи третьего тура состоятся 15 февраля.




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