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Алишер Азимов (справа)

Азимов: сборная Узбекистана по хоккею должна участвовать в отборе на ЧМ-2020

Из архива Алишера Азимова
Спорт
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Учредитель и главный тренер хоккейного клуба "Бинокор Алишер Азимов рассказал Sputnik о старте чемпионата Узбекистана и планах по развитию этого вида спорта в республике.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Учредитель и главный тренер хоккейного клуба "Бинокор" Алишер Азимов рассказал Sputnik о старте первого в истории Узбекистана чемпионата страны по хоккею.

В турнире участвуют 4 клуба: "Ташкент", "Бинокор", "Хумо" и "Семург".

По словам Азимова, в каждой команде играют молодые профессиональные игроки из России, призванные усилить лигу. При этом, в составе "Бинокора" выступают 7 собственных воспитанников.

"Пока нет в планах расширения, но это только первый год, первый сезон. Конечно, к следующему мы задумаемся об увеличении числа клубов в чемпионате", - добавил Азимов.

Первый в истории Узбекистана хоккейный чемпионат
Национальный олимпийский комитет
Всем по 6:5 — в хоккейном чемпионате Узбекистана появились лидер и аутсайдер
Всем командам предстоят 4 круга по 6 игр, из которых 3 будут для каждого клуба домашними, а 3 выездными. После участников чемпионата ждет серия плей-офф до трех побед. Есть идея приурочить финальные игры в апреле к открытию ледового дворца Humo Arena, но пока это только планы.

Сейчас игры проходят на ледовой арене Ice City. Азимов отметил, что жители Ташкента очень интересуются хоккеем: на первом матче чемпионата желающих увидеть игру было так много, что зрители стояли даже вдоль бортов. Однако пока вопросы продажи билетов и порядка допуска зрителей до конца не решены.

В первом матче чемпионата между "Ташкентом" и "Бинокором" символическое вбрасывание шайбы произвели правый крайний нападающий сборной СССР Сергей Макаров и самый юный хоккеист Узбекистана, которому в декабре 2018 года исполнилось только 2 года.

Самый юный хоккеист Узбекистана
Из архива Алишера Азимова
Самый юный хоккеист Узбекистана

"Сейчас мы должны заявиться в Международную хоккейную федерацию, чтобы сборная Узбекистана смогла участвовать в отборочном турнире чемпионата мира по хоккею-2020", - рассказал Азимов о планах по развитию в республике этого вида спорта.

После двух туров турнирную таблицу чемпионата Узбекистана по хоккею возглавляет клуб "Семург", в активе которого две победы, а вот игроки "Бинокора" уступили в обоих матчах и стали аутсайдерами чемпионата. 

Матчи третьего тура состоятся 15 февраля.




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