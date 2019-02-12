Боксеры из Узбекистана начнут сезон на турнире в Болгарии

Узбекистан представят 9 спортсменов в 9 категориях, всего за награды поборются 350 боксеров из 42 стран мира.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Боксеры из Узбекистана поборются за призы традиционного 70-го международного турнира по боксу "Странджа", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Узбекистан представят 9 спортсменов в 9 категориях. Например, бронзовый призер чемпионата мира Санжар Турсунов поборется за победу в категории до 91 кг.

Узбекистан на турнире будет представлен также и в судейской коллегии. В нее вошел Алишер Павланов.

Всего за призовые места будут бороться около 350 сильнейших боксеров из 42 стран мира.

Напомним, в феврале стало известно, что олимпийский чемпион Рио, призер Азиатских игр Шахобиддин Зоиров продолжит карьеру в профессиональном боксе.