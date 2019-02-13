В федерации хоккея Узбекистана появился новый заместитель председателя

Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов выразил надежду, что хоккей будет развиваться и за пределами столицы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Национальном олимпийском комитете прошли выборы заместителя председателя федерации хоккея Узбекистана, эту должность получил менеджер хоккейного клуба "Бинокор" Искандар Шодиев.

"Я горд тем, что мне доверили такую ответственную должность. Федерация хоккея Узбекистана развивается. Совсем недавно мы стали свидетелями исторического события, стартовал первый чемпионат Узбекистана по хоккею. Пока в чемпионате участие принимают 4 команды Ташкента. Надеюсь, что работая вместе, мы будем развивать хоккей во всех областях, а в будущем войдем в КХЛ", — отметил заместитель председателя федерации хоккея.

Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов выразил надежду, что хоккей будет развиваться и за пределами столицы Узбекистана.

"В марте будет сдан в эксплуатацию многофункциональный ледовый дворец Humo Arena. Мы все с нетерпением ждем этот день. Ведь новый дворец позволит нам усилить развитие зимних видов спорта, в частности хоккея. Надеюсь, что в наших регионах со временем будут построены ледовые арены", — добавил Ахмаджанов.

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Руководящий состав федерации хоккея Узбекистана теперь выглядит так: председатель - Бахтиер Фозилов, первый заместитель председателя- Бахалыр Гафуров, заместители председателя - Искандар Шодиев и Кирилл Матвеев, генеральный секретарь - Шукрулло Каримов, исполнительный директор - Эльбек Махмудов.

После двух туров чемпионата Узбекистана по хоккею команда "Семург" записала на свой счет две победы и возглавила турнирную таблицу. У "Ташкента" и "Хумо" по 1 победе. А вот хоккеисты "Бинокора" проиграли оба матча и стали аутсайдерами чемпионата.

Матчи третьего тура состоятся 15 февраля.