Гимнастки из Узбекистана покорили Москву и вернутся с медалями

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Cборная Узбекистана завоевала бронзовые медали в групповых упражнениях на Московском этапе Гран-при по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В многоборье девушки выступили в упражнениях с мячами, а также с тремя обручами и парой булав.
Первое место заняла сборная России, на втором оказались гимнастки Японии, а узбекистанки в составе Нилюфар Шомурадовой,
Динары Равшанбековой, Ксении Александровой, Софиябону Касымовой, Камолы Ирназаровой и Севары Сафоевой стали третьими.
Сборной Узбекистана удалось обойти такие сильные команды как Казахстан, Азербайджан, Израиль и Турцию.
Московский этап Гран-при по художественной гимнастике проходит с 14 по 17 февраля.