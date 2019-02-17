Гимнастки из Узбекистана покорили Москву и вернутся с медалями

Узбекистанки в групповых упражнениях на Московском этапе Гран-при по художественной гимнастике смогли обойти такие сильные команды как Казахстан, Азербайджан, Израиль и Турцию.

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Cборная Узбекистана завоевала бронзовые медали в групповых упражнениях на Московском этапе Гран-при по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В многоборье девушки выступили в упражнениях с мячами, а также с тремя обручами и парой булав.

Первое место заняла сборная России, на втором оказались гимнастки Японии, а узбекистанки в составе Нилюфар Шомурадовой,

Динары Равшанбековой, Ксении Александровой, Софиябону Касымовой, Камолы Ирназаровой и Севары Сафоевой стали третьими.

Сборной Узбекистана удалось обойти такие сильные команды как Казахстан, Азербайджан, Израиль и Турцию.

Московский этап Гран-при по художественной гимнастике проходит с 14 по 17 февраля.