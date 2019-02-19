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Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя

Футболисты из детдомов Узбекистана готовятся вновь покорить мир

Sputnik / Ксения Набаткина
Спорт
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В июле этого года сборной Узбекистана, состоящей из воспитанников детских домов, предстоит выступление на Кубке мира в Польше.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сборная воспитанников детских домов Узбекистана будет готовиться к Кубку мира в турецкой Анталье, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

В мае прошлого года сборная Узбекистана стала победителем турнира по футболу среди детей-сирот со всего мира "Будущее зависит от тебя". В финальном матче команда республики сыграла против сборной Пакистана. Матч завершился со счетом 1:1. В серии пенальти узбекистанцы победили со счетом 6:5.

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В июле этого года сборной Узбекистана под руководством Жамшида Асадова предстоит участвовать в Кубке мира среди воспитанников детских домов, который пройдет в Польше.

С 19 по 28 февраля сборная Узбекистана, состоящая из воспитанников детских домов, проведет учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье.




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