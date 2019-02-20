Пил китайские подделки: врач сборной прокомментировал ситуацию с Нестеровым

Официального решения Азиатской футбольной конфедерации по делу вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова, уличенного в допинге, пока нет, но в СМИ и в соцсетях распространяется различная информация.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Главный врач сборной Узбекистана Аброр Пирриев прояснил ситуацию с вратарем национальной команды Игнатием Нестеровым, уличенном в допинге после Кубка Азии.

Азиатская футбольная конфедерация еще не вынесла окончательного решения по этому делу, но в соцсетях и СМИ уже появляются многочисленные версии произошедшего.

Как пояснил Прирриев, пол допингом в спорте подразумеваются препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препараты. Некоторые из этих препаратов можно использовать, но только по назначению врача. Именно к такой категории и относится ситуация с Нестеровым.

В письме, отправленном в Ассоциацию футбола Узбекистана, сообщалось, что у вратаря был обнаружен препарат "Сибутрамин", который используется для снижения веса. Этот препарат запрещено принимать только во время турниров.

По словам Пирриева, многие спортсмены используют биологически активные добавки (БАД), производители которых часто добавляют в свою продукцию запрещенные составляющие, но не указывают это на этикетках.

"Эти компании позиционируют свои препараты в аннотации как "натурально чистые", то есть содержащие в себе травы или, что в них не содержится запрещенных веществ для спортсменов. Но на деле все оказывается иначе. Игнатий Нестеров также стал жертвой такой ситуации", - добавил врач.

Чтобы избежать инцидентов, необходимо принимать препараты только проверенных и надежных производителей, имеющих соответствующий сертификат, сотрудничающие с ВАДА и другими международными спортивными организациями. Ассоциация футбола Узбекистана подписала контракт на поставку необходимых медицинских препаратов со швейцарской компанией Sponcer. У нее же закупают витамины и энергетические напитки.

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"Сегодня у нашей сборной есть все необходимые качественные медицинские препараты, и игрокам нет необходимости принимать дополнительные лекарства. Поэтому каждый футболист, пришедший в сборную, не имеет права принимать какие-либо лекарственные средства, за исключением препаратов и витаминов, назначенных врачом команды. Эта ответственность удваивается во время соревнований. Потому что на таких турнирах, как Кубок Азии и отборочные матчи чемпионата мира, допинг-контроль игроков усиливается в разы. Такие опытные футболисты, как Нестеров, должны об этом хорошо знать. Медицинский персонал и тренерский штаб не раз говорили об этом на сборе в Турции перед вылетом в ОАЭ, а также перед каждым матчем во время Кубка Азии. Тем не менее, это не очень приятная ситуация", - пояснил врач.

По его словам, перед большими турнирами медицинский штаб направляет рапорт в АФУ и указывает в нем весь перечень необходимых медикаментов.

"Я отправил весь список лекарств на утверждение в АФК и Оргкомитет ОАЭ перед Кубком Азии. Таким образом, Азиатсякая футбольная конфедерация (АФК) и Антидопинговое агентство имеют всю информацию о препаратах и витаминных добавках, которые мы привезли с собой на турнир. Кроме того, если какой-либо игрок болен или получил травму, я сообщаю об этом в АФК в письменном виде и уведомляю о том, какое лечение и лекарства я назначаю", - сказал Пирриев.

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Если бы проблема была связанна с витаминной добавкой, приобретаемой у лицензионных поставщиков, АФУ могла бы подать на них в суд, но Игнатий Нестеров самовольно принимал изготовленный в Китае препарат.

Пирриев подчеркнул, что после того как стало известно о проблеме допинга у вратаря, официальные лица АФУ предпринимали все усилия, чтобы прояснить эту ситуацию, и по возможности смягчить окончательный вердикт АФК.

Игнатий Нестеров был одним из лучших в составе сборной Узбекистана на прошедшем в ОАЭ Кубке Азии. Подопечные Эктора Купера дошли до 1/8, где уступили команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. После турнира он перешел из ташкентского "Локомотива" в клуб "Ухуд", за который даже успел дебютировать в национальном чемпионате. Однако сейчас Нестеров отстранен от соревнований, поскольку до вынесения официального вердикта не имеет права выходить в составе той или иной команды.