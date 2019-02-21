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Шохжахона Эргашева торжественно встретили в аэропорту

Как в Ташкенте встречали боксера-победителя

© НОК Узбекистана
Спорт
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На счету Шохжахона Эргашева 16 боев и 16 побед, 14 из которых нокаутом.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно победу над американцем Майклом Фоксом, прилетел в Ташкент, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Шохжахона Эргашева торжественно встретили в аэропорту
© НОК Узбекистана
Шохжахона Эргашева торжественно встретили в аэропорту

Спортсмена торжественно встретили в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Бой Эргашева с Майклом Фоксом продлился 10 раундов и завершился победой узбекистанца. Таким образом, на счету Эргашева 16 боев и 16 побед, 14 из которых нокаутом.

Шохжахона Эргашева торжественно встретили в аэропорту
© НОК Узбекистана
Шохжахона Эргашева торжественно встретили в аэропорту

Очередной бой он скорее всего проведет 13 апреля. Соперник пока неизвестен.




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