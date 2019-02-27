Евгении Медведевой готовиться к возможной поездке на ЧМ помогает узбекистанец

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Пока в России не утихают споры по воду оптимального состава для поездки на чемпионат мира, который пройдет в марте в японской Сайтаме, одна из претенденток на участие в турнире Евгения Медведева занимается в Канаде под присмотром узбекского фигуриста и хореографа Миши Ге.
На своей странице в Instagram Миша Ге опубликовал видео из Торонто, где Медведева сейчас тренируется у Брайана Орсера. На видео спортсменка отрабатывает кусок из короткой программы, поставленной с помощью Миши Ге под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини.
"Я работал со многими фигуристами по всему миру, но кататься с таким огнем - большая редкость, и это действительно уникально", - написал Миша Ге на своей странице в Instagram.
Кстати, начинала сезон Евгения Медведева с другой короткой программой, но затем сменила ее на поставленную узбекским фигуристом.
Узбекский фигурист Миша Ге, который взял паузу в спортивной карьере, ранее сотрудничал в качестве постановщика с российскими спортсменами Анной Погорилой, Александром Петровым и Сергеем Вороновым.