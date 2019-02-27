Эргашев намерен непременно привезти в Узбекистан чемпионский пояс

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно 16-ю победу на профессиональном ринге, рассказал пресс-службе Национального олимпийского комитета о своем намерении выиграть чемпионский пояс и привезти его в республику.

Бой Эргашева с Майклом Фоксом продлился 10 раундов и завершился победой узбекистанца. Таким образом, на счету Эргашева 16 боев и 16 побед, 14 из которых нокаутом.

Узбекский спортсмен признался, что поединок был для него сложным, а соперник - неудобным.

"Не так уж просто было провести 10 раундов против непобедимого боксера, да и ростом он выше меня на 15 сантиметров. Все это создало для меня неудобства. Ждали нокаута в первом же раунде? Майкл Фокс не из тех боксеров, кого так просто можно нокаутировать. Теперь у моих соперников уровень будет иной, бои будут сложнее. Начнутся поединки на 10-12 раундов", - пояснил он.

По словам Эргашева, профессиональный бокс для него начинается с момента, когда спортсмен становится чемпионом мира, следовательно, все сложные бои у него впереди.

"Думаю, что моя карьера в профи только начинается. Болельщики и близкие, кто меня поддерживают, привыкли к нокаутам, поэтому они их ждут. Я, конечно, буду стараться, но это бокс и неизвестно, что произойдет на ринге", - добавил он.

© НОК Узбекистана Шохжахон Эргашев

Он рассказал, что начал сотрудничество с новым тренером Фредди Роучем.

"Меня ждут сложные бои против сильных боксеров. Для этого необходимо усердно тренироваться. Сменил тренера потому, что спортсмен всегда должен стремиться идти вперед. Решил, что с новым наставником я смогу добиться лучшего результата. Конечно, от боксера зависит многое, но и тренер должен направить в нужное русло", - подчеркнул Эргашев.

Спортсмен рассказал, что когда-то врачи запрещали ему заниматься боксом.

"Но сегодня все нормализовалось. Я постоянно советуюсь со специалистами в области медицины. Со здоровьем у меня нет никаких проблем", - пояснил он.

Ближайший бой Эргашева состоится, скорее всего, 14 апреля. А пока он проводит время в Ташкенте, где его шумно встретили многочисленные болельщики.

У спортсмена амбициозные планы: Эргашев хочет непременно привезти в Узбекистан чемпионский пояс.

"Сегодня я как никогда близок к чемпионскому поясу. И сам с нетерпением жду серьезных поединков. Да и время, думаю, подошло. Этого дня ждет народ, ждут болельщики. В марте выйдет обновленный рейтинг WBA, и я в нем займу первую строчку. Это и дает возможность проведения на ринге чемпионского боя. Еще раз повторю, у меня одна цель – привезти в Узбекистан чемпионский пояс. Других вариантов для меня не существует, и я реализую свой план!", - уверен боксер.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) — старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Является одной из четырех боксерских организаций (помимо IBF, WBC и WBO), санкционирующих поединки мирового уровня.