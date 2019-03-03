Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Одной из самых обсуждаемых участниц стартовавшей в Красноярске зимней Универсиады стала одиночница из ОАЭ Захра Лари, ради которой Международному союзу конькобежцев (ISU) когда-то пришлось поменять правила фигурного катания.
Лари, которой сегодня исполнилось года, стала первой фигуристкой, представляющей свою страну на больших международных соревнованиях, в том числе и на Универсиаде.
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Proudest moment! No words can describe. WE MADE HISTORY TONIGHT! First time EVER for UAE at the Winter Universiade 🇦🇪 @alexalibra @roquiyacochran @winteruniversiade2019 @hhshkmohd @mohamedbinzayed @abudhabiuni @olympics @fisunetwork #first #winteruniversiade #uae #flag #raised #zahralari #siberia #russia #proud #moment
В интервью RT девушка призналась, что заниматься фигурным катанием в ОАЭ не так-то просто.
"Самая большая проблема для нас — это нехватка катков. У нас всего одна специальная арена в Абу-Даби. Другой объект предназначен для разных зимних видов спорта, на нём играют в хоккей. Это максимум из того, что есть в ОАЭ. Эти сложности понятны, так как я первый атлет из Эмиратов, который этим занимается. Когда делаешь что-то впервые, всегда сталкиваешься с вызовами", - поделилась она.
Тем не менее, соотечественники ее поддерживают: пишут ей сообщения в соцсетях, узнают на улице и желают удачи.
А вот от Международного союза конькобежцев девушка добилась поддержки не сразу. Дело в том, что она выступает в хиджабе, а по правилам крупные украшения или головные уборы запрещено использовать на соревнованиях, поскольку они могут помешать спортсменам и привести к травмам. Сначала на международных турнирах девушка получала балл штрафа за несанкционированную деталь костюма, однако затем в ISU согласились внести поправки в регламент. И теперь Лари может смело выступать в хиджабе.
Главная мечта девушки - выступить на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Именно ради нее она сейчас упорно тренируется. А ближайшая цель Лари - успешно представить обе программы на Универсиаде в Красноярске. Она уже прибыла в Россию, привыкает к холодной погоде и вовсю готовится к старту. Кстати среди из специалистов, работающих с девушкой, есть россиянка Александра Иевлева.
Зимняя универсиада 2019 проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. Соревнования фигуристок-одиночниц стартуют 8 марта.