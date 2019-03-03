Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила

Фигуристка Захра Лари привлекает внимание тем, что всегда выходит на лед в хиджабе, а еще она единственная пока представительница своей страны в этом виде спорта.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Одной из самых обсуждаемых участниц стартовавшей в Красноярске зимней Универсиады стала одиночница из ОАЭ Захра Лари, ради которой Международному союзу конькобежцев (ISU) когда-то пришлось поменять правила фигурного катания.

Лари, которой сегодня исполнилось года, стала первой фигуристкой, представляющей свою страну на больших международных соревнованиях, в том числе и на Универсиаде.

В интервью RT девушка призналась, что заниматься фигурным катанием в ОАЭ не так-то просто.

"Самая большая проблема для нас — это нехватка катков. У нас всего одна специальная арена в Абу-Даби. Другой объект предназначен для разных зимних видов спорта, на нём играют в хоккей. Это максимум из того, что есть в ОАЭ. Эти сложности понятны, так как я первый атлет из Эмиратов, который этим занимается. Когда делаешь что-то впервые, всегда сталкиваешься с вызовами", - поделилась она.

Тем не менее, соотечественники ее поддерживают: пишут ей сообщения в соцсетях, узнают на улице и желают удачи.

AP Photo/Eugene Hoshiko Фигуристка Захра Лари

А вот от Международного союза конькобежцев девушка добилась поддержки не сразу. Дело в том, что она выступает в хиджабе, а по правилам крупные украшения или головные уборы запрещено использовать на соревнованиях, поскольку они могут помешать спортсменам и привести к травмам. Сначала на международных турнирах девушка получала балл штрафа за несанкционированную деталь костюма, однако затем в ISU согласились внести поправки в регламент. И теперь Лари может смело выступать в хиджабе.

© AFP 2018 / ANDREA SOLERO Фигуристка Захра Лари

Главная мечта девушки - выступить на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Именно ради нее она сейчас упорно тренируется. А ближайшая цель Лари - успешно представить обе программы на Универсиаде в Красноярске. Она уже прибыла в Россию, привыкает к холодной погоде и вовсю готовится к старту. Кстати среди из специалистов, работающих с девушкой, есть россиянка Александра Иевлева.

Зимняя универсиада 2019 проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. Соревнования фигуристок-одиночниц стартуют 8 марта.