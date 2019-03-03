Умид Ахмаджанов получил новую должность

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В ходе 38-й Генеральной ассамблеи Олимпийского Совета Азии (ОСА) президента Национального олимпийского комитета Умида Ахмаджанова избрали вице-президентом Олимпийского Совета Азии, сообщает пресс-служба НОК.

"Очень рад, что мне доверили такую должность. Конечно же, это большая ответственность для меня, и в то же время честь. Я буду представлять, и защищать интересы не только Узбекистана, но и всего Центрально-азиатского региона. Моей главной задачей является пополнить ряды Исполнительного комитета МОК. Буду прилагать все усилия, чтобы попасть в состав членов Международного олимпийского комитета", — прокомментировал итоги выборов руководитель НОК.

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Ахмаджанов также является президентом Центрально-азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

На ассамблее было принято решение, что в Азиатских играх в Ханчжоу в 2022-м году будут участвовать страны Азии и Океании. Члены Генеассамблеи одобрили решение об объединении стран Океании под флагом азиатского спорта.

Такие прецеденты уже случались. Например, в 2017-м году в Туркменистане, где прошли Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Фиджи, одна из стран Океании, завоевала золотые и серебряные медали на турнире и стала лидером среди представителей региона.

"Океания и Азия очень близки во многих отношениях. Теперь мы едины в спорте. Это отличная новость", — заявил президент Национального олимпийского комитета Океании Робин Митчелл.

Так, на следующих Азиатских играх в 2022 году в Ханчжоу спортсмены из Океании будут бороться за медали.

Однако, открытым остался вопрос о том в каких видах спорта и сколько спортсменов будут участвовать на Азиатских играх. Также будет рассмотрен вопрос о совместном проведении лицензионных турниров по боксу и академической гребле для спортсменов двух континентов.