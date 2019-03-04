Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественном открытии Humo Arena

Главная идея церемонии открытия – синергия красоты зимних ледовых видов спорта и самой ледового арены, уникальной по своей архитектуре и многофункциональному назначению.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественной церемонии открытия ледового комплекса Humo Arena 15 марта, сообщает Podrobno.uz.

Среди приглашенных гостей – члены правительства и парламента страны, руководители регионов, представители общественных организаций, деятели науки и культуры, прославленные спортсмены Узбекистана, паралимпийцы, дипломатический корпус, воспитанники детских спортивных школ, воспитанники детских домов, молодежь Узбекистана.

Heerim Architects В Федерации хоккея назвали дату открытия Humo Arena

Как сообщает издание, главная идея церемонии открытия – синергия красоты зимних ледовых видов спорта и самой ледового арены, уникальной по своей архитектуре и многофункциональному назначению.

Сцена главного торжества будет трансформирована в олимпийскую площадку, где свое мастерство покажут мастера летних и зимних видов спорта – боксеры, борцы, тэквондисты, футболисты, фехтовальщики, юные фигуристы Узбекистана, а также воспитанники ташкентской хоккейной школы совместно с легендами мирового хоккея.

Вечер торжественного открытия комплекса продолжит ледовый спектакль "Щелкунчик", а также грандиозная музыкальная шоу-программа.

Heerim Architects Эскиз интерьера строящегося многофункционального ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте

Напомним, что строительство многофункционального ледового комплекса Humo Arena началось в феврале 2017 года. Он представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек. В строительстве комплекса широко использованы "умные" и зеленые энергоэффективные технологии.

По задумке авторов проекта, дизайн данного комплекса напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы – птицу Хумо, где прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

Главная арена вмещает 12500 человек и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия.

На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, таэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов.

© Inforce project Humo Arena

Вместимость в формате концертного зала – 10 000 зрителей. Малая арена вместимостью 200 мест будет служить тренировочной хоккейной ареной, здесь также будет предусмотрено массовое катание для всех желающих.

На территории комплекса кроме спортивного музея, тренажерных и фитнес залов, будут функционировать крытая детская площадка, пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты. На его базе будут сформированы также спортивные команды и организованы предприятия по выпуску спортивный одежды и инвентаря.