Узбекский дзюдоист Тураев взял бронзу на этапе Большого шлема в Марокко

В ходе второго соревновательного дня Гран-при по дзюдо, проходящего в Марокко, копилка сборной Узбекистана пополнилась еще одной медалью.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев завоевал бронзовую медаль на этапе Большого шлема в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики

"В категории до 73 килограммов Хикматилло Тураев в утешительной схватке одержал победу над Фаэ Нжиэ из Гамбии, а в борьбе за бронзу наш земляк победил Билала Чилоглу из Турции", — говорится в публикации.

Первое место занял россиянин Денис Ярцев.

Ранее узбекские дзюдоисты Шарофиддин Лутфуллаев и Сардор Нуруллаев выиграли на соревнованиях в Марокко две золотые медали.