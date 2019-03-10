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Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев

Узбекский дзюдоист Тураев взял бронзу на этапе Большого шлема в Марокко

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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В ходе второго соревновательного дня Гран-при по дзюдо, проходящего в Марокко, копилка сборной Узбекистана пополнилась еще одной медалью.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев завоевал бронзовую медаль на этапе Большого шлема в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики

"В категории до 73 килограммов Хикматилло Тураев в утешительной схватке одержал победу над Фаэ Нжиэ из Гамбии, а в борьбе за бронзу наш земляк победил Билала Чилоглу из Турции", — говорится в публикации.

Первое место занял россиянин Денис Ярцев.

Ранее узбекские дзюдоисты Шарофиддин Лутфуллаев и Сардор Нуруллаев выиграли на соревнованиях в Марокко две золотые медали.

Теги:
Марокко, Спортсмен, спорт, дзюдо



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