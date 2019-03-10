Узбекский дзюдоист Тураев взял бронзу на этапе Большого шлема в Марокко

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев завоевал бронзовую медаль на этапе Большого шлема в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики
"В категории до 73 килограммов Хикматилло Тураев в утешительной схватке одержал победу над Фаэ Нжиэ из Гамбии, а в борьбе за бронзу наш земляк победил Билала Чилоглу из Турции", — говорится в публикации.
Первое место занял россиянин Денис Ярцев.
Ранее узбекские дзюдоисты Шарофиддин Лутфуллаев и Сардор Нуруллаев выиграли на соревнованиях в Марокко две золотые медали.