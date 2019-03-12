Конор разбушевался: знаменитого бойца арестовали за грабеж

Ирландский боец рассвирепел, когда фанат подошел к нему с просьбой сфотографироваться на телефон.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Боец смешанного стиля Конор Макгрегор задержан во вторник в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.

Об этом говорится в заявлении полиции Майами-Бич в Twitter.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.

Ирландец набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu. Мужчина подошел с телефоном и попытался сфотографировать бойца. Тогда Макгрегор выбил телефон из рук потерпевшего, бросил на землю и растоптал его. После этого Макгрегор поднял телефон и унес его с собой.

Как заявил потерпевший, телефон стоил тысячу долларов.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сообщается, что спортсмену предъявлены обвинения в хулиганстве и грабеже. Адвокат спортсмена Сэмюэль Рабин заявил, что Макгрегор готов полностью сотрудничать со следствием.

Боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор 6 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США в бою за титул UFC в легком весе. Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.