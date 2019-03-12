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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор

Конор разбушевался: знаменитого бойца арестовали за грабеж

AP Photo/John Locher
Спорт
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Ирландский боец рассвирепел, когда фанат подошел к нему с просьбой сфотографироваться на телефон.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Боец смешанного стиля Конор Макгрегор задержан во вторник в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.

 Об этом говорится в заявлении полиции Майами-Бич в Twitter.

Ирландец набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu. Мужчина подошел с телефоном и попытался сфотографировать бойца. Тогда Макгрегор выбил телефон из рук потерпевшего, бросил на землю и растоптал его. После этого Макгрегор поднял телефон и унес его с собой.

Как заявил потерпевший, телефон стоил тысячу долларов.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сообщается, что спортсмену предъявлены обвинения в хулиганстве и грабеже. Адвокат спортсмена Сэмюэль Рабин заявил, что Макгрегор готов полностью сотрудничать со следствием.

Боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор 6 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США в бою за титул UFC в легком весе. Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.




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