Артур Таймазов: на финал ЧМ в Китае пришлось бежать через весь город

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik, Ксения Набаткина. Борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан рассказал о встречах с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым, решении уйти в политику и жертвах ради большого спорта.

Об отобранной золотой медали Олимпиады-2008

С той Олимпиады прошло уже 10 лет. Я уже давно закончил с большим спортом. Конечно, я не согласен с этим решением. Когда выступаешь на высоком уровне, надо о каждом своем перемещении сообщать во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА): в каком городе находишься, в каком отеле. Они могли в течение года приехать в любое время. Я всегда вовремя сдавал все анализы, никогда не было проблем. Сдавал допинг-тесты и перед и после Олимпиады.

Сегодня судьбу спортсменов решают люди, которые никогда не надевали кеды и даже зарядку никогда не сделают. И это еще более обидно. Если бы они занимались, прошли весь этот путь и бессонные ночи, переживания, они бы задумались, как тяжело даются эти медали.

Я себя по-прежнему считаю трехкратным олимпийским чемпионом, что бы ни говорили ВАДА и Международный олимпийский комитет. Похоже, им пора ввести новую систему и награждать спортсменов, выигравших Олимпиаду, только через 10 лет.

© Sputnik / Прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, встретился со студентами МГИМО

Про курьезные ситуации в спорте

В 2006 году чуть не опоздал на финальную схватку в Гуанчжоу. Я бежал по Китаю в тапочках с сумкой. Пробежал, наверное, километров 5-6. Попытался поймать такси, но я по-английски не говорю, они не говорят, не могу объяснить, куда мне надо. Самое интересное, что прибежал, успел размяться и стать чемпионом мира.

О второй родине – Узбекистане

Я возглавляю группу дружбы между парламентами России и Турции. Я сразу просил, чтобы мне дали возглавить группу дружбы с парламентом Узбекистана. Я много знаю там людей из власти, лично знаком с президентом Мирзиёевым, но пока занимаюсь группой дружбы Турции и России.

В Узбекистан я люблю часто летать, особенно в мае и сентябре. У меня там много друзей.

Узбекистан – моя вторая родина. Я благодарен судьбе, что она свела меня с этим прекрасным, мужественным народом. Все, что касается Узбекистана, для меня родное. Если там какая-то беда или боль, я переживаю вместе с ними, и радуюсь всему хорошему, что там происходит.

Sputnik Прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан

О встрече с Исламом Каримовым

Я благодарен судьбе за то, что познакомился с таким легендарным человеком и величайшим политиком. Я встречался с Исламом Абдулганиевичем пять раз. Последний раз мы виделись весной 2016 года. У меня стоит в кабинете ваза, которую он подарил, висит халат. Он сказал: "Я тебя принял, чтобы ты не подумал, что мы только за золотые медали тебя всегда принимаем. Мы тебя любим, дорожим". Попросил меня не забывать его. А я подумал, что если бы это было так просто, прилетал бы хоть каждый день.

Он был человеком, который принес много пользы своей стране и своему народу.

© Sputnik / Прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, встретился со студентами МГИМО

О жертвах ради спорта

Самое серьезное, чем мне пришлось пожертвовать ради спорта, это, пожалуй, мои молодые годы. Вот все будут вспоминать студенчество. А у меня на это не было времени. Не представляю, как это: пойти с однокурсниками после занятий попить чай, поговорить, выехать за город. У меня такого не было. Я жертвовал этим временем ради спорта.

Знаете, в каком возрасте я впервые отметил свой день рождения? В 35 лет. А до этого все время то в самолете был, то на сборах, то на тренировке.

Про Хабиба, Конора и UFC

Еще в 2004 году мне предлагали выступить в смешанных единоборствах Pride FC, где выступал Федор Емельяненко. Но я отказался, потому что своему виду спорта изменять не собираюсь. Если кто-то хочет побороться, то я готов.

Флойд Мейвезер тоже не стал себе изменять. Он заставляет всех с ним боксировать.

Конечно, я болел за Нурмагомедова, хотя и не считаю смешанные единоборства спортом. Кроме того, считаю, что детям нельзя заниматься смешанными единоборствами, надо начинать с других видов спорта. Многие борцы вольного стиля перешли теперь туда. А Хабиб, например, был самбистом.

В целом, он всех очень порадовал своей победой. Потом уже из этого боя сделали политику, но вся страна болела за Хабиба. Я не понимаю тех, кто болел за Макгрегора, живущего в Америке ирландца, когда есть Нурмагомедов, который родился в России, живет в России. И благодаря ему много мальчишек ушли с улицы и пошли в спортзал.

Об уходе в политику

После 2012 года, когда я решил завершить спортивную карьеру, у меня в жизни все было. Прозвучит нескромно, но я добился всего сам.

Когда я жил в Москве, то понимал, что отдаляюсь от своей родной Северной Осетии, от той молодежи, с которой мне хотелось бы встать рядом. Я понимал, что возлагаю на себя очень большую ответственность, потому что сегодня быть в политике и оставаться для всех хорошим очень сложно. Но я решил быть, в первую очередь, полезным не только в спорте. И сделать так, чтобы мне было не стыдно за свое имя, заработанное потом и честным трудом.

Артур Таймазов - один из титулованных борцов вольного стиля в истории этого вида спорта. Олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трехкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010). В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года в связи с наличием в его пробах допинга — туринабола и станозолола.