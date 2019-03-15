Татьяна Навка на рынке в Ташкенте хочет купить вкусняшки для дочки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка пошутила, что хотела бы увезти с собой из Ташкента в Москву хорошую погоду.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, приехавшая в Ташкент на открытие ледового дворца Humo Arena, призналась, что в Узбекистане она впервые и очень хочет попасть на рынок "Чорсу".

По словам спортсменки, она еще не успела посмотреть Ташкент, но очень ждет такой возможности.

"Я впервые в Ташкенте, мечтала сюда приехать. Собираемся поехать на ваш знаменитый рынок, купить, как говорит моя маленькая дочка, вкусняшек. В Москве у меня много друзей-узбеков. Наша семья относится к ним с большим уважением. Прекрасный народ, очень гостеприимный, добрый, красивые женщины, импозантные мужчины. Здесь нас хорошо встречают, все на высшем уровне", - поделилась Навка.

По ее словам, очень правильно и символично, что в день открытия на лед Humo Arena выйдут олимпийские чемпионы, это станет залогом удачи, чтобы узбекская земля родила много олимпийский чемпионов.

"Я знаю, что у вас есть свой фигурист Миша Ге, который пока единственный участвовал в этом виде спорта от Узбекистана, был шестым на чемпионате мира. А теперь есть еще и такой красивый дворец, будут строить и другие", - добавила чемпионка.

Она пообещала приезжать в Узбекистан с ледовыми шоу и мастер-классами, сейчас уже идут переговоры.

Heerim Architects Все звезды в гости будут к нам: кто приедет на открытие Humo Arena

"Сегодня главное, чтобы пришли люди, увидели прекрасный дворец, а выступающие фигуристы, хоккеисты и артисты подарили им настроение, зарядили их на то, чтобы потом сюда возвращаться", - полагает Навка.

Титулованную фигуристку очень порадовала теплая погода в Ташкенте. Навка пошутила, что хотела бы забрать ее с собой в Москву.

Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. Ожидается также, что на открытии арены будет присутствовать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.