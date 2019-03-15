Танцы, звезды и шайба от легенды: первые кадры с открытия Humo Arena

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Открытие Humo Arena в Ташкенте длилось несколько часов: за официальной частью последовало яркое шоу и товарищеский матч между молодыми узбекскими хоккеистами и легендами этого вида спорта.
На церемонии присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
"Мы стремимся к тому, чтобы Узбекистан был достойно представлен и в зимних видах спорта, включая самые зрелищные – фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд и многие другие. Среди наших достижений – золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира по фристайлу, более 70 медалей фигуристов на Азиатских играх и других международных соревнованиях. Мы считаем своим долгом продолжить эти славные спортивные традиции", - заявил глава республики.
Под сводами арены впервые мощно и торжественно прозвучал гимн Узбекистана.
Гимн Узбекистана исполнили мощно 💪🏻 pic.twitter.com/VQVdk5dft9— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) March 15, 2019
В хоккейном матче против молодых спортсменов из Узбекистана выступили легенды этого вида спорта: Валерий Каменский, Павел Буре, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, Александр Якушев. Автором первого гола на новом льду стал Павел Буре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Павел Буре забивает первый гол на льду Humo Arena в Ташкенте 🔥
В концертной программе были не только национальные танцы, но и выступления местных и приглашенных российских звезд: Филиппа Киркорова, Димы Билана, Николая Баскова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ибица на открытии Humo Arena - Николай Басков и Филипп Киркоров и дэнсдэнсдэнс! Спешл фор май биг фэн - @guberniev_dmitry 👍🏻🥳🔥
"Спасибо вам за такой теплейший прием и за то, что здорово меня поддерживали", - написал после шоу в своем Instagram Дима Билан, выступавший с травмой ноги.
Теперь Дмитрий pic.twitter.com/FFSXllhGXR— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) March 15, 2019
Завершилось шоу под песни известной узбекской группы "Ялла", которой подпевали, кажется, все зрители.
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Открытие Humo Arena в Ташкенте
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Открытие Humo Arena в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана