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Открытие Humo Arena в Ташкенте

Танцы, звезды и шайба от легенды: первые кадры с открытия Humo Arena

Пресс-служба президента Узбекистана
Спорт
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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (13)
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Ледовый дворец Humo Arena в Ташкенте открыли ярким шоу с участием звезд спорта и эстрады, которое вызвало у зрителей неподдельный восторг.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Открытие Humo Arena в Ташкенте длилось несколько часов: за официальной частью последовало яркое шоу и товарищеский матч между молодыми узбекскими хоккеистами и легендами этого вида спорта.

На церемонии присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Открытие Humo Arena в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Открытие Humo Arena в Ташкенте

"Мы стремимся к тому, чтобы Узбекистан был достойно представлен и в зимних видах спорта, включая самые зрелищные – фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд и многие другие. Среди наших достижений – золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира по фристайлу, более 70 медалей фигуристов на Азиатских играх и других международных соревнованиях. Мы считаем своим долгом продолжить эти славные спортивные традиции", - заявил глава республики.

Открытие Humo Arena в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Открытие Humo Arena в Ташкенте

Под сводами арены впервые мощно и торжественно прозвучал гимн Узбекистана.

В хоккейном матче против молодых спортсменов из Узбекистана выступили легенды этого вида спорта: Валерий Каменский, Павел Буре, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, Александр Якушев. Автором первого гола на новом льду стал Павел Буре.

В концертной программе были не только национальные танцы, но и выступления местных и приглашенных российских звезд: Филиппа Киркорова, Димы Билана, Николая Баскова. 

"Спасибо вам за такой теплейший прием и за то, что здорово меня поддерживали", - написал после шоу в своем Instagram Дима Билан, выступавший с травмой ноги.

Завершилось шоу под песни известной узбекской группы "Ялла", которой подпевали, кажется, все зрители.

  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    © Twitter / Василий Конов (42+)
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Открытие Humo Arena в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
1 / 7
Пресс-служба президента Узбекистана
Открытие Humo Arena в Ташкенте
Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (13)



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