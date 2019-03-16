Гимнастка Оксана Чусовитина вновь с медалью на этапе Кубке мира

Узбекская спортсменка завоевала серебро проходящем в Баку этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на очередном этапе Кубка мира, который проходит в Азербайджане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Узбекская гимнастка показала результат в 14,450 балла. Золотая медаль у представительницы США Джейд Кэри (14,766), бронза досталась мексиканке Алекс Морено (14,249).

Фото из личного архива гимнастки Легендарная Чусовитина представит Узбекистан на этапе Кубка мира в Баку

После турнира в Баку Чусовитина выступит на этапе Кубка мира в Катаре, который пройдет с 20 по 23 марта.

Этот турнир часть квалификации на летнюю олимпиаду в Токио-2020. Ранее Чусовитина заявляла, что не исключает своего участие в восьмых для себя Играх четырехлетия.

Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки =>>