Гимнастка Оксана Чусовитина вновь с медалью на этапе Кубке мира

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на очередном этапе Кубка мира, который проходит в Азербайджане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Узбекская гимнастка показала результат в 14,450 балла. Золотая медаль у представительницы США Джейд Кэри (14,766), бронза досталась мексиканке Алекс Морено (14,249).
Этот турнир часть квалификации на летнюю олимпиаду в Токио-2020. Ранее Чусовитина заявляла, что не исключает своего участие в восьмых для себя Играх четырехлетия.
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