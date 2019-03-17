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Узбекский боксер-профессионал Баходир Жалолов

Пять из пяти: Баходир Жалолов нокаутировал очередного соперника — видео

© Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Узбекский боксер-тяжеловес Баходир Жалолов в очередном поединке не оставил своему сопернику ни единого шанса.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Боксер из Узбекистана Баходир Жалолов одержал очередную победу нокаутом. Бой завершился уже во втором раунде после серии эффектных ударов узбекского боксера, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Его соперник — американец Вилли Харвей — не смог далее продолжить поединок.

На счету Жалилова это уже пятая победа подряд. Несмотря на смену соперника сразу перед встречей, узбекский тяжеловес сумел одержать уверенную победу.

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Alhamdulillah g’alaba! 5-0-5 KOs

Публикация от Bakhodir Jalolov (@bakhodirdjalolov)

Фрагменты боя Жалолов опубликовал на своей странице в Instagram.

Теги:
Бокс, Узбекистан



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