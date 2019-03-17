Пять из пяти: Баходир Жалолов нокаутировал очередного соперника — видео

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Боксер из Узбекистана Баходир Жалолов одержал очередную победу нокаутом. Бой завершился уже во втором раунде после серии эффектных ударов узбекского боксера, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
Его соперник — американец Вилли Харвей — не смог далее продолжить поединок.
На счету Жалилова это уже пятая победа подряд. Несмотря на смену соперника сразу перед встречей, узбекский тяжеловес сумел одержать уверенную победу.
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Фрагменты боя Жалолов опубликовал на своей странице в Instagram.