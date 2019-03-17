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Названы самые популярные спортсмены мира – кто попал в рейтинг

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Хабиб Нурмагомедов и Мария Шарапова вошли в топ-100 самых популярных спортсменов мира.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американский кабельный спортивный телеканал ESPN представил рейтинг 100 самых известных спортсменов мира.

Возглавил список футболист "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

На второй строчке расположился американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

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Третьим идет футболист "Барселоны" аргентинец Лионель Месси.

На четвертой строчке оказался бразильский футболист Неймар, на пятой — теннисист Роджер Федерер.

На 15‑й строчке закрепился российский боец смешанного стиля, завоевавший чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, Хабиб Нурмагомедов. Его соотечественница, пятикратная победительница турниров Большого шлема Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова оказалась на 37-й строчке.

В список 100 самых популярных спортсменов мира также попали казахстанский боксер Геннадий Головкин (78-е место) и американский киберспортсмен Тайлер Блевинс (41), известный под псевдонимом Ниндзя (Ninja).

Теги:
рейтинг, спорт



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