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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу

Олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Индии на стадионе "Пахтакор"

© НОК Узбекистана
Спорт
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Отборочные раунды группы F чемпионата Азии U-23 продлятся до 26 марта.

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Индии в рамках отборочного матча чемпионата Азии U-23. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.

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Игра состоится в Ташкенте на стадионе "Пахтакор".

С 22 по 26 марта в узбекской столице пройдут отборочные раунды группы F чемпионата Азии U-23, в которых сыграют команды Узбекистана, Таджикистана и Индии.

Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится 8-26 января 2020 года в Таиланде. Команды, завоевавшие медали турнира, получат прямые путевки на летние Олимпийские игры в Токио - 2020.

В 2018 году чемпионат Азии U-23 выиграла сборная Узбекистана.

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Теги:
Индия, Узбекистан, Футбол, Спорт



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