Олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Индии на стадионе "Пахтакор"

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Индии в рамках отборочного матча чемпионата Азии U-23. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Новый тренер олимпийской сборной Узбекистана верит в выход на ЧА и Олимпиаду

Игра состоится в Ташкенте на стадионе "Пахтакор".

С 22 по 26 марта в узбекской столице пройдут отборочные раунды группы F чемпионата Азии U-23, в которых сыграют команды Узбекистана, Таджикистана и Индии.

Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится 8-26 января 2020 года в Таиланде. Команды, завоевавшие медали турнира, получат прямые путевки на летние Олимпийские игры в Токио - 2020.

В 2018 году чемпионат Азии U-23 выиграла сборная Узбекистана.