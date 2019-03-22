Глава Международной Ассоциации бокса Гафур Рахимов намерен уйти в отставку

Узбекистанец Гафур Рахимов был избран президентом AIBA в 2018 году, согласно Уставу организации, его полномочия истекают лишь в 2022 году.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов готов покинуть свой пост. В ближайшее время будет запущен процесс назначения временного исполняющего обязанности главы Ассоциации, следует из заявления Рахимова, опубликованного на сайте AIBA.

В своем заявлении президент AIBA подчеркнул, что более 25 лет жизни отдал служению спорту и олимпийскому движению и очень гордится, что ему выпала честь возглавлять боксерскую ассоциацию. Одной из главных своих заслуг Рахимов отметил борьбу с допингом среди спортсменов, что позволило AIBA полностью соответствовать Кодексу WADA.

В тоже время глава Ассоциации обеспокоен возможностью исключения бокса из олимпийских видов спорта. Он также отвергает все обвинения в свой адрес, считая их политически мотивированными.

"В последние несколько месяцев было много дискуссий о будущем олимпийского бокса. Многое из этого было сосредоточено в основном на политике, а не на спорте. Я искренне надеялся и верил, что спорт и политика могут быть разделены, что хорошая работа и позитивные изменения, внедряемые в АИБА, будут признаны. Я неоднократно заявлял ранее и подтверждаю, что обвинения против меня были сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не стану выше Бокса, и как президент я обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему виду спорта и нашим спортсменам", — говорится в обращении главы AIBA.

© Flickr / Гафур Рахимов может остаться единственным кандидатом на пост главы AIBA

Рахимов заявил, что уже проинформировал Исполнительный комитет организации о своем намерении уйти в отставку в соответствии с Уставом. По его словам, процесс процесс назначения временного президента уже запущен.

Гафур Рахимов был избран главой Ассоциации бокса, набрав 86 голосов из 134. Его полномочия истекают в 2022 году.

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.