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Самбо

Самбисты Узбекистана в первый день Кубка мира завоевали шесть медалей

© Sputnik / Василий Пономарев
Спорт
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В Москве стартовал Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева». Узбекистанцы смогли завоевать две золотые медали.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В стартовый день на столичной арене "Лужники" успешно выступили самбисты Узбекистана, которые завоевали 6 медалей — 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Наградами высшей пробы отметились Зафар Аллаберганов (68 кг, боевое самбо) и Сирожиддин Аноркулов (-57 кг, боевое самбо).

Серебряным призером стал Бекзод Нурматовга (-82 кг, боевое самбо).

Бронзовые медали завоевали Улугбек Рахмонов (-82 кг), Зухрахон Маъмуржонова (-52 кг) и Тимур Худойкулов (-68 кг).

Соревнования с участием узбекистанцев продолжаются.

Теги:
Соревнования, Самбо, Узбекистан



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