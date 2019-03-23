Самбисты Узбекистана в первый день Кубка мира завоевали шесть медалей

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В стартовый день на столичной арене "Лужники" успешно выступили самбисты Узбекистана, которые завоевали 6 медалей — 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Наградами высшей пробы отметились Зафар Аллаберганов (68 кг, боевое самбо) и Сирожиддин Аноркулов (-57 кг, боевое самбо).
Серебряным призером стал Бекзод Нурматовга (-82 кг, боевое самбо).
Бронзовые медали завоевали Улугбек Рахмонов (-82 кг), Зухрахон Маъмуржонова (-52 кг) и Тимур Худойкулов (-68 кг).
Соревнования с участием узбекистанцев продолжаются.