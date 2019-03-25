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Сборная Узбекистана по футболу на China Cup 2019

Узбекистан завоевал бронзу на China Cup, обыграв хозяев турнира

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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В матче за третье место подопечные Эктора Купера обыграли сборную Китая со счетом 1:0.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла третье место на турнире China Cup. В матче за третье место "Белые волки" оказались сильнее китайских футболистов, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Победный гол в ворота сборной Китая на 35-й минуте матча забил лидер узбекской команды Эльдор Шомуродов. Таким образом, Узбекистан занял третье место в квартете участников. В первом поединке команда Эктора Купера ничего не смогла противопоставить фаворитам турнира - сборной Уругвая, проиграв со счетом 0:3.

China Cup - матч Узбекистан-Уругвай
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Сборная Узбекистана крупно проиграла Уругваю на Кубке Китая
В финале China Cup против уругвайцев сыграет команда из Таиланда, с минимальным счетом 1:0 обыгравшая китайских футболистов.

Турнир в Китае станет заключительным этапом подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году.

Теги:
Эктор Купер, Китай, Узбекистан, Футбол



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