Узбекистан завоевал бронзу на China Cup, обыграв хозяев турнира

В матче за третье место подопечные Эктора Купера обыграли сборную Китая со счетом 1:0.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла третье место на турнире China Cup. В матче за третье место "Белые волки" оказались сильнее китайских футболистов, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Победный гол в ворота сборной Китая на 35-й минуте матча забил лидер узбекской команды Эльдор Шомуродов. Таким образом, Узбекистан занял третье место в квартете участников. В первом поединке команда Эктора Купера ничего не смогла противопоставить фаворитам турнира - сборной Уругвая, проиграв со счетом 0:3.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Сборная Узбекистана крупно проиграла Уругваю на Кубке Китая

В финале China Cup против уругвайцев сыграет команда из Таиланда, с минимальным счетом 1:0 обыгравшая китайских футболистов.

Турнир в Китае станет заключительным этапом подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году.