Узбекский боец победил на турнире среди мигрантов в Москве

В турнире серии FFC-2 представитель Узбекистана Муслим Омонов оказался сильнее соперника из Туркменистана, одержав победу техническим нокаутом.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Боец из Узбекистана стал победителем турнира по смешанным единоборствам серии FFC-2 в Москве. Спортивные состязания проводились под эгидой Федерации мигрантов России.

© Sputnik / Рубен Гарсия Узбекский боец FFC-2 Муслим Омонов в финале турнира в Москве

В финальном бою Муслим Омонов, выступавший в весовой категории до 77 кг, в третьей пятиминутке нокаутировал соперника из Туркменистана Джемшита Атаева.

© Sputnik / Рубен Гарсия Узбекский боец Муслим Омонов на турнире в Москве

Турнир проходил в рамках празднования Навруза на ВДНХ. В поединках принимали участие 12 бойцов из 10 стран.