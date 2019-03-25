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Узбекский боец FFC-2 Муслим Омонов в финале турнира в Москве

Узбекский боец победил на турнире среди мигрантов в Москве

© Sputnik / Рубен Гарсия
Спорт
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В турнире серии FFC-2 представитель Узбекистана Муслим Омонов оказался сильнее соперника из Туркменистана, одержав победу техническим нокаутом.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Боец из Узбекистана стал победителем турнира по смешанным единоборствам серии FFC-2 в Москве. Спортивные состязания проводились под эгидой Федерации мигрантов России.

Узбекский боец FFC-2 Муслим Омонов в финале турнира в Москве
© Sputnik / Рубен Гарсия
Узбекский боец FFC-2 Муслим Омонов в финале турнира в Москве
В финальном бою Муслим Омонов, выступавший в весовой категории до 77 кг, в третьей пятиминутке нокаутировал соперника из Туркменистана Джемшита Атаева.

Узбекский боец Муслим Омонов на турнире в Москве
© Sputnik / Рубен Гарсия
Узбекский боец Муслим Омонов на турнире в Москве
Турнир проходил в рамках празднования Навруза на ВДНХ. В поединках принимали участие 12 бойцов из 10 стран.

 

Теги:
турнир, Спорт, Узбекистан



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