Узбекский боец победил на турнире среди мигрантов в Москве

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Боец из Узбекистана стал победителем турнира по смешанным единоборствам серии FFC-2 в Москве. Спортивные состязания проводились под эгидой Федерации мигрантов России.
В финальном бою Муслим Омонов, выступавший в весовой категории до 77 кг, в третьей пятиминутке нокаутировал соперника из Туркменистана Джемшита Атаева.
© Sputnik / Рубен Гарсия
Узбекский боец FFC-2 Муслим Омонов в финале турнира в Москве
Турнир проходил в рамках празднования Навруза на ВДНХ. В поединках принимали участие 12 бойцов из 10 стран.
© Sputnik / Рубен Гарсия
Узбекский боец Муслим Омонов на турнире в Москве