Конор Макгрегор уходит на пенсию

Спортсмен не назвал причину своего решения. Титул чемпиона UFC в легком весе ирландец в прошлом году уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Ирландский боец Конор Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств.

Об этом решении он написал на своей странице в Twitter, пожелав успеха своим коллегам.

"Эй, ребята, быстрое объявление. Я решил покончить со смешанными единоборствами. Желаю всем коллегам успехов и новых свершений. Присоединюсь к бывшим соратникам, которые ушли на пенсию. Правильной "Пина колады" (алкогольный коктейль. – Прим. ред.) мне, парни!", — написал Конор.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он провел 25 поединков в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландский боец завоевал в 2015 году.

Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора

В 2018 году он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова