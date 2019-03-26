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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор

Конор Макгрегор уходит на пенсию

AP Photo/John Locher
Спорт
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Спортсмен не назвал причину своего решения. Титул чемпиона UFC в легком весе ирландец в прошлом году уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Ирландский боец Конор Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств.

Об этом решении он написал на своей странице в Twitter, пожелав успеха своим коллегам.

"Эй, ребята, быстрое объявление. Я решил покончить со смешанными единоборствами. Желаю всем коллегам успехов и новых свершений. Присоединюсь к бывшим соратникам, которые ушли на пенсию. Правильной "Пина колады" (алкогольный коктейль. – Прим. ред.) мне, парни!", — написал Конор.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он провел 25 поединков в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландский боец завоевал в 2015 году. 

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В 2018 году он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

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Теги:
спорт, бои, борьба



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