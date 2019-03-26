Ничья на руку: олимпийская сборная Узбекистана вышла на чемпионат Азии

Квалифицироваться в финальный раунд чемпионата Азии сборная Узбекистана сумела только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в матче отборочного этапа чемпионата Азии U-23 сыграла вничью со сверстниками из Таджикистана, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Ни одна из команд не сумела забить голов. Таким образом, по итогам отборочного раунде обе сборные набрали по 4 очка. Однако разница забитых и пропущенных мячей оказалась лучше у сборной Узбекистана, которая и завоевала право напрямую пройти в финальный этап чемпионата Азии.

Ранее в поединке против Индии команда Узбекистана под руководством Любинко Друловича победила 3:0, а сборная Таджикистана одолела Индию со счетом 2:0.

Чемпионат Азии U-23 пройдет в Таиланде с 8 по 26 января 2019 года. В нем примут участие 16 команд. На турнире разыграют путевки на Олимпиаду в Токио-2020. Лицензии на Игры получат команды, занявшие первые три места. Если до полуфинала чемпионата Азии дойдет сборная Японии, на Олимпиаду поедут четыре азиатские команды.