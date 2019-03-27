В Ташкенте не хватило катков: как Алина Кабаева не стала фигуристкой

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Олимпийская чемпионка и легенда художественной гимнастики Алина Кабаева рассказала журналу "Аэроэкспресс" о детстве в Узбекистане и о том, как начала заниматься спортом.

Кабаева родилась в Ташкенте. В ее памяти детство осталось как счастливое и безмятежное время. По словам девушки, в их большом многонациональном дворе не было чужих детей.

"Я не только родилась, я выросла в интернациональном окружении. В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей, где счастливые события были радостью для всех, а в трудную минуту никто не оставался наедине со своими проблемами. Соседи поддерживали друг друга и реально помогали. Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти", - рассказала она.

Папа Алины играл в футбол, а мама когда-то занималась баскетболом. Дочку тоже решили отдать на занятия спортом. Однако девочка могла бы стать вовсе не гимнасткой.

"В свое время мой папа играл в футбольной команде "Днепр" в Днепропетровске, где было очень хорошо развито фигурное катание. Мне на тот момент было три года, а поскольку маме очень нравился этот вид спорта, то меня, скорее всего, отдали бы в фигурное катание", - поделилась Кабаева.

После травмы отца семья вернулась в Ташкент, где Алина в итоге пошла заниматься художественной гимнастикой.

"Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками (сначала было время художественной гимнастики, а потом в зал заходили баскетболистки). Мама наблюдала тренировки Ирины Александровны Винер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", - пояснила чемпионка.

Благодаря художественной гимнастике, Кабаева побывала во многих странах мира. По воспоминаниям спортсменки, несмотря на напряженный режим тренировок, тренеры находили возможность познакомить их с культурой государств, куда они приезжали.

© Sputnik / Григорий Сысоев Ирина Винер-Усманова и Алина Кабаева приехали в Ташкент

"Самые чудесные воспоминания у меня связаны с Японией. В начале 1994 года я поехала от Казахстана (мы тогда жили в Павлодаре, папа играл за футбольную команду "Трактор") на чемпионат Азии вне конкурса. В 95-м я начала тренироваться у Ирины Александровны, уже через год, став членом сборной России, я вернулась в Японию и выиграла чемпионат мира по клубам среди юниоров. Такого даже мой тренер не ожидал. Передо мной вообще стояла задача попасть в тридцатку", - рассказала она.

В родном Узбекистане чемпионка бывает довольно часто. По ее словам, очень любит не только Ташкент, но и Бухару, Самарканд.

Девушка добавила, что опыт, полученный в спорте, очень помогает ей жить. Ведь именно спорт развивает дисциплину, умение работать в коллективе, отвечать за свои поступки, брать на себя ответственность.