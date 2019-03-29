Узбекистан завоевал первую медаль на Гран-при Тбилиси по дзюдо

В категории до 60 кг узбекистанец Шарафудин Лютфилаев завоевал бронзовую медаль

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Узбекистанец Шарафудин Лютфилаев завоевал бронзовую медаль Гран-при Тбилиси и 350 рейтинговых очков для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В категории до 60 кг в борьбе за бронзу Лутфуллаев выступил против дзюдоиста Монголии Болдбатара Ганбата и одержал победу.

Победителем стал грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани, который в финале победил представителя Франции Валида Кхьяра. Таким образом, Чхвимиани сумел защитить свой титул, завоеванный на Гран-при Тбилиси в прошлом году.

Для Лутфуллаева это уже 13-я медаль серии Гран-при.