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Шахобиддин Зоиров

Вырубил за 19 секунд: узбекский боксер победил на профи-ринге в ОАЭ

© НОК Узбекистана
Спорт
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Боксер-чемпион дебютировал на профессиональном ринге досрочной победой.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Олимпийский чемпион Рио, призер Азиатских игр Шахобиддин Зоиров одержал победу в своем первом бою на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Поединок прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником Зоирова стал представитель Индонезии Энтони Хольт, на счету которого десять профессиональных боев. Хольт одержал пять побед, четыре раза проигрывал и один бой завершил вничью.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился на 19-й секунде первого раунда. Зоиров отправил соперника в нокаут и одержал победу.

Зоиров родился 3 марта 1993 года в Кагане (Бухарская область). Спортсмен является чемпионом в весовой категории до 52 килограммов среди мужчин по боксу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Чемпионата Азии по боксу в Аммане (2013 год), в Таиланде (2015 год) и Азиатских игр 2014 года в Инчхоне.




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