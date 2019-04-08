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Подведены итоги голосования за самый красивый гол в истории Лиги чемпионов АФК

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Узбекистанец Икром Алибаев претендовал на победу в голосовании за самый красивый забитый мяч в истории Лиги чемпионов АФК.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Узбекистанец Икром Алибаев уступил в финальном голосовании за лучший гол в истории Лиги чемпионов АФК.

Алибаев набрал всего 23% голосов, а победителем стал иранский футболист Андраник Теймурян, за красивый гол которого в матче "Бурирам Юнайтед" - "Истиклол" проголосовали 77% посетителей сайта Aзиатской конфедерации футбола.

Лучший в лиге чемпионов: умопомрачительный гол узбекистанца
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Лучший в Лиге чемпионов: умопомрачительный гол узбекистанца - видео
Напомним, Алибаев забил сумасшедший гол с центра поля в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в 2018 году.

На 53-й минуте противостояния полузащитник Икром Алибаев точнейшим ударом со своей половины поля отправил мяч прямо в сетку, обманув не только вратаря гостей, но и, казалось бы, законы физики.




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