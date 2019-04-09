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Матч Пахтакор — Аль-Садд

"Пахтакор" против Хави: "львы" вырвали ничью у футболистов из Катара

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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После трех туров "Пахтакор" набирает пять очков. В параллельном матче за выход в ЛЧА сражается ташкентский "Локомотив".

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В матче группового этапа Лиги чемпионов Азии ташкентский "Пахтакор  на своем поле сыграл вничью с клубом "Аль-Садд" из Катара. Игра закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил Хави, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

У "Пахтакора " отличились Хаджиакбар Алижанов и Драган Черан.

В первом туре узбекистанцы на выезде разошлись миром с "Персеполисом" — 1:1, а во раунде обыграли саудовский клуб "Аль-Ахли" со счётом 2:1.

В параллельном матче столичный "Локомотив" сражается с командой из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад". После двух игр у железнодорожников в активе три очка - одна победа и одно поражение.

Теги:
турнир, ФК "Пахтакор", Узбекистан, Футбол



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