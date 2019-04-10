Объявлена новая дата проведения Гран-при Ташкента по дзюдо

Во время Гран-при Ташкента будут разыграны рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Гран-при Ташкента состоится 20-22 сентября, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Ранее турнир назначался на ноябрь, однако Международная федерация дзюдо внесла изменения в свой календарный план, согласно которым состоится дополнительный турнир "Большого шлема" в Бразилии. В связи с этим после чемпионата мира в дате проведения некоторых соревнований также произошли изменения.

После чемпионата мира Гран-при Ташкента станет первым крупным турниром, в ходе которого будут разыграны рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

Призовая тройка Гран-при помимо медалей получает 700-490-350 рейтинговых очков соответственно.