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Дзюдо

Объявлена новая дата проведения Гран-при Ташкента по дзюдо

© Judotmz.jimdo
Спорт
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Во время Гран-при Ташкента будут разыграны рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Гран-при Ташкента состоится 20-22 сентября, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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Ранее турнир назначался на ноябрь, однако Международная федерация дзюдо внесла изменения в свой календарный план, согласно которым состоится дополнительный турнир "Большого шлема" в Бразилии. В связи с этим после чемпионата мира в дате проведения некоторых соревнований также произошли изменения.

После чемпионата мира Гран-при Ташкента станет первым крупным турниром, в ходе которого будут разыграны рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

Призовая тройка Гран-при помимо медалей получает 700-490-350 рейтинговых очков соответственно.

Теги:
Дзюдо, Ташкент, Узбекистан



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