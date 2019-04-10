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Узбекистанец Жалолов проведет сегодня титульный бой

Узбекистанец Жалолов проведет сегодня титульный бой

© НОК Узбекистана
Спорт
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Предстоящий бой пройдет в Нью-Йорке и по Ташкенту состоится завтра утром.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сегодня Баходир Жалолов проведет свой очередной бой, однако его соперник сменился, сообщает НОК Узбекистана.

Против Жалолова должен был выступить американец Пальмер Донние, но боксер и его менеджеры приняли решение, что бой должен быть титульным. Следовательно, узбекистанец выступит за вакантный пояс NABF Junior Heavyweight Title и поднимется на ринг против американца Брендана Баррета.

Соперник Жалолова провел на ринге 11 боев, одержал семь побед, два раза потерпел поражение и два раза бой заканчивался вничью.

Для Жалолова предстоящий бой будет шестым, во всех поединках Баходир отправлял соперников в нокаут.

Предстоящий бой пройдет в Нью-Йорке и по Ташкенту состоится завтра утром.

Теги:
боксер, Бокс, Бокс, спорт, Спорт



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