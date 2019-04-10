Кто будет крутить педали в Ташкенте: состав сборной на чемпионат Азии

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Определен состав сборной Узбекистана на предстоящий лицензионный чемпионат Азии по шоссейному велоспорту, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Турнир пройдет в Ташкенте с 22 по 29 апреля. Лицензии на Олимпийские игры будут разыграны только в групповой гонке Women Elite и Men Elite.
В состав мужской сборной вошли: Муроджон Халмуратов, Дильмурад Сиддиков, Сергей Медведев, Достон Олламов, Алексей Фомовский, Данил Евдокимов, Андрей Измайлов, Улугбек Саидов, Акром Суннатов, Марат Суляев.
В составе женской сборной выступят Ольга Забелинская, Рената Байметова, Екатерина Кнебелева, Диана Адельшинова, Алла Безуглова, Алина Хакимова.