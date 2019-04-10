Кто будет крутить педали в Ташкенте: состав сборной на чемпионат Азии

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Когда тесть - президент: кем работают зятья лидеров стран Центральной Азии Многие зятья первых лиц стран Центральной Азии не остаются на обочине жизни, наоборот, как правило, хорошо продвигаются по служебной лестнице. Влияет ли родство с президентами на карьерный рывок, остается лишь гадать. 425