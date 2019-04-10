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Велоспорт. Шоссе. Мужчины

Кто будет крутить педали в Ташкенте: состав сборной на чемпионат Азии

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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На чемпионате Азии по шоссейному велоспорту в Ташкенте разыграют лицензии на Олимпийские игры.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Определен состав сборной Узбекистана на предстоящий лицензионный чемпионат Азии по шоссейному велоспорту, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Турнир пройдет в Ташкенте с 22 по 29 апреля. Лицензии на Олимпийские игры будут разыграны только в групповой гонке Women Elite и Men Elite.

В состав мужской сборной вошли: Муроджон Халмуратов, Дильмурад Сиддиков, Сергей Медведев, Достон Олламов, Алексей Фомовский, Данил Евдокимов, Андрей Измайлов, Улугбек Саидов, Акром Суннатов, Марат Суляев.

В составе женской сборной выступят Ольга Забелинская, Рената Байметова, Екатерина Кнебелева, Диана Адельшинова, Алла Безуглова, Алина Хакимова.




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