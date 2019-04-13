Узбекские дзюдоисты показали наивысшие результаты на соревнованиях в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Открытый Кубок Азии по дзюдо памяти Учкуна Мурадова.

В соревнованиях принимают участие юные дзюдоисты из Узбекистана, России, ОАЭ, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

В первый соревновательный день определились победители и призеры, передает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

весь пьедестал достался узбекистанкам Жасмин Владимировой и Улбусин Хакимовой.

Третье место разделили спортсменки из Узбекистана и Казахстана: Мухайё Ахматова и Айшабиби Мурадимова.

В весовой категории до 44 кг. первое место также досталось узбекистанке Халимажоне Курбоновой.

На втором месте оказалась казахстанка Ассемкул Балтабай.

Третье место разделили казахстанка Диана Буркеева и узбекистанка Фотимахон Турсунбоева.

В весовой категории до 48 кг. среди девушек победительницей оказалась Тансулу Тлеуберген из Казахстана.

На втором месте оказалась ее соотечественница Аружан Ережепова.

Третье место досталось узбекистанкам Мадинахон Акрамовой и Балнур Абдешовой.

В весовой категории до 52 кг. лучше всех себя показала Айим Жумагалиева из Казахстана – у нее первое место.

Спортсменка из Узбекистана Мафтуна Адхамова заняла второе место. А третье место досталось спортсменкам из Казахстана Айаулим Куанишовой и Таджикистана Ахлие Муминовой.

Среди юношей в весовой категории до 50 кг. победу завоевал казахстанец Нурканат Серикбаев.

Второе место пьедестала досталось узбекскому спортсмену Бахрому Ботирову. А третье место разделили узбекистанцы Темурбек Бобомуродов и Артурбек Вафоев.

В категории до 55 кг. победил Кайржан Жунисбек из Казахстана.

На втором месте Саиджон Бобокулов из Узбекистана, на третьем - Ерлан Советхан и Аслан Лес из Казахстана.

В категории до 60 кг. победителем оказался узбекистанец Азизбек Ортиков. На втором месте - Марлен Адил из Казахстана, на третьем месте также представители Казахстана - Нурсултан Зайзагалиев и Йекилас Алсейт.

В категории до 66 кг. победил Тилеген Тинарбай из Казахстана. На втором месте - Самандар Тошбоев из Узбекистана. Третье место поделили спортсмен из России Евгений Куку и из Узбекистана Жалолиддин Болтабоев.

Соревнования Тashkent Cadet Asian Cup 2019 продолжатся до 15 апреля.