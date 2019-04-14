Сильнейших гимнасток мира ждут в Ташкенте: когда пройдет турнир

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте с 19 по 21 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Для участия в турнире зарегистрировались 73 гимнастки из 23 стран: Армения, Австралия, Беларусь, Болгария, Чехия, Египет, Эстония, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Малайзия, Молдова, Мексика, Норвегия, Россия, Словения, Таиланд, Украина, США, Узбекистан. В индивидуальной программе выступят 39 спортсменок. В групповых соревнованиях представлены 6 команд.
Турнир начнется 19 апреля, групповые соревнования стартуют 20 апреля. 21 апреля состоятся финалы в отдельных видах многоборья.