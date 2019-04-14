Сильнейших гимнасток мира ждут в Ташкенте: когда пройдет турнир

Для участия в этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте уже зарегистрировались 73 гимнастки из 23 стран.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте с 19 по 21 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Для участия в турнире зарегистрировались 73 гимнастки из 23 стран: Армения, Австралия, Беларусь, Болгария, Чехия, Египет, Эстония, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Малайзия, Молдова, Мексика, Норвегия, Россия, Словения, Таиланд, Украина, США, Узбекистан. В индивидуальной программе выступят 39 спортсменок. В групповых соревнованиях представлены 6 команд.

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Из узбекистанок к домашнему турниру готовятся Сабина Ташкенбаева и Екатерина Фетисова. Девочки занимаются под руководством тренера Лили Власовой. Для выступления в групповых упражнениях готовят российский тренер Екатерина Пирожкова и Рано Мухамедова. В состав команды входят Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касымова, Камола Ирназарова, Ксения Александрова, Севара Сафоева.

Турнир начнется 19 апреля, групповые соревнования стартуют 20 апреля. 21 апреля состоятся финалы в отдельных видах многоборья.