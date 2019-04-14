14:46 14 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Команда Узбекистана выполняет упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале групповой программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы.

Сильнейших гимнасток мира ждут в Ташкенте: когда пройдет турнир

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
Получить короткую ссылку
42 0 0

Для участия в этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте уже зарегистрировались 73 гимнастки из 23 стран.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте с 19 по 21 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Для участия в турнире зарегистрировались 73 гимнастки из 23 стран: Армения, Австралия, Беларусь, Болгария, Чехия, Египет, Эстония, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Малайзия, Молдова, Мексика, Норвегия, Россия, Словения, Таиланд, Украина, США, Узбекистан. В индивидуальной программе выступят 39 спортсменок. В групповых соревнованиях представлены 6 команд.

Команда Узбекистана выполняет упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале групповой программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы.
© Sputnik / Александр Вильф
Гимнастки из Узбекистана покорили Москву и вернутся с медалями
Из узбекистанок к домашнему турниру готовятся Сабина Ташкенбаева и Екатерина Фетисова. Девочки занимаются под руководством тренера Лили Власовой. Для выступления в групповых упражнениях  готовят российский тренер Екатерина Пирожкова и Рано Мухамедова. В состав команды входят Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касымова, Камола Ирназарова, Ксения Александрова, Севара Сафоева. 

Турнир начнется 19 апреля, групповые соревнования стартуют 20 апреля. 21 апреля состоятся финалы в отдельных видах многоборья.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Дружба навек: как общаются поросята с ежиками - трогательное видео
Дружба навек: как общаются поросята с ежиками - трогательное видео
Зоопарк на орбите
Животные-космонавты: кто из зверей опередил Гагарина

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054