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Гол Шомуродова помог "Ростову" обыграть "Спартак" - видео

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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14010

Московский и ростовский клуб встречались в рамках Российской Премьер-Лиги.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. "Ростов" обыграл "Спартак" в домашнем матче Российской Премьер-Лиги благодаря голу Эльдора Шомуродова в концовке матча.

Счет в игре открыли хозяева поля на 13-й минуте, но к середине первого тайма гости сумели сравнять счет.

Во втором тайме "Ростов" завладел инициативой, на 80-й минуте Эльдор Шомуродов головой забил мяч в ворота "Спартака" после точной передачи Романа Еременко.

Ростов - Спартак - 2:1. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 23-й тур 14.04.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube.

Это второй гол узбекистанца в текущем сезоне Премьер-Лиги.




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