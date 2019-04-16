"Семург" стал первым чемпионом Узбекистана по хоккею

В решающем поединке за главный трофей хоккеисты клуба "Семург" разгромили команду "Бинокор" со счетом 4:1. Итоговый результат серии 3:2.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане выявлен победитель первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. Дебютный турнир выиграл "Семург", в упорной серии финальных матчей одолевший команду "Бинокор", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

В решающем пятом матче серии до трех побед "Семург" не оставил соперникам шанса, разгромив оппонентов со счетом 4:1. В четвертой встрече, состоявшейся в понедельник, "Семург" имел шанс досрочно завершить турнир, но не смог ничего противопоставить сопернику, уступив в том поединке с крупным счетом 2:5. В последнеме матче серии команда все-таки добилась своего с той же разницей шайб.

Жавохир Расулов из "Бинокора" был признан самым полезным игроком матча, а еще один представитель этого клуба — Александр Закиров — стал лучший хоккеистом сезона. У "Семурга" отмечены наградами Сергей Голев — лучший бомбардир первенства, а также защитник Константин Гавриленко.

Первый чемпионат Узбекистана по хоккею проводился между четырьмя командами — помимо "Бинокора" и "Семурга" за трофей боролись клубы "Ташкент" и "Хумо". После матчей кругового этапа две команды по сумме очков и по разнице забитых и пропущенных шайб вышли в финал, где матчи проходят до трех побед.

За узбекистанские команды играют не только воспитанники местных спортивных школ, но и молодые хоккеисты из РФ и Казахстана.

Для развития хоккея и других зимних видов спорта в Ташкенте специально была построена ледовая арена "Хумо", торжественное открытие которой состоялось в середине марта. На праздник прибыли именитые гости, в том числе известные российские фигуристы и звезды хоккея. Популярные российские артисты устроили для ташкентцев настоящий праздник.

Хоккей в Узбекистане намерены возрождать, а узбекские команды приглашать для участия в международных лигах.