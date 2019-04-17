Кто едет в Катар: определен состав сборной Узбекистана

НОК назвал имена участников сборной Узбекистана, которые поедут на чемпионат Азии по легкой атлетике.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На стадионе "Халифа" в Катаре с 21 по 24 апреля будет проходить XXIII чемпионат Азии по легкой атлетике, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

Сборная Узбекистана будет бороться за медали в 21 категории. В программе представлены как мужские, так и женские виды спорта. Всего в соревнованиях примет участие более 700 спортсменов из разных стран Азии.

Команда из Узбекистана на поедет континентальное первенство следующим составом:

Мужчины

Никита Логинов и Жавохир Нориев будут исполнять прыжок в длину, Руслан Курбанов и Иван Денисов представят страну в тройном прыжке. Толкание ядра, метание диска и метание молота доверили Сергею Дементьеву, Ивану Маркелову и Сухробу Ходжаеву. Марат Хайдаров представит Узбекистан в десятиборье.

Женщины

Нигина Шарипова поборется за медали в беге на 100 и 200 метров, Светлана Радзивил и Надия Дусанова - в прыжках в высоту. Прыжки в длину и тройной прыжок будет исполнять Роксана Худоярова. Санобар Эркинова поборется в метании копья, а Екатерина Воронина и Александра Юркевская - в семиборье.