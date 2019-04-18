В Андижане после реконструкции открыли стадион "Соглом авлод"

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Стадион "Соглом авлод", начал работу после реконструкции, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана. Матч пятого тура футбольной Суперлиги Узбекистана "Андижан" — "Насаф" прошел на вновь открывшемся после реконструкции стадионе. В Церемонии открытия принял участие президент НОК, первый вице-президент АФУ Умид Ахматджанов.

© Ассоциация футбола Узбекистана Открытие стадиона "Соглом авлод" в Андижане после реконструкции

"Год назад мы были тут с болельщиками футбола. На примере стадиона "Соглом авлод" мы можем увидеть, как за короткий срок в нашем футболе происходят изменения. Потому, что год назад этот стадион не соответствовал требованиям АФУ. Сегодня же "Соглом авлод" готов принять соревнования континентального уровня. С этой большой победой мы хотим поздравить всех андижанцев" — отметил Умид Ахматджанов.

© Ассоциация футбола Узбекистана Открытие стадиона "Соглом авлод" в Андижане после реконструкции

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов получил памятный подарок от комитета за вклад в развитие футбола.

© Ассоциация футбола Узбекистана Открытие стадиона "Соглом авлод" в Андижане после реконструкции

После торжественной церемонии открытия стадиона "Соглом авлод" стартовал матч между клубами "Андижан" и "Насаф".

© Ассоциация футбола Узбекистана Открытие стадиона "Соглом авлод" в Андижане после реконструкции

Ранее, Умид Ахматджанов посетил детско-юношескую футбольную академию Андижанской области. Основной целью визита является ознакомление с футболом в Андижане и развитием детского футбола. В ходе визита Умид Ахматджанов также посетил региональную детско-юношескую академию футбола, расположенную в Шурбулаке.