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Фигурное катание. V этап Гран-при. Церемония награждения

Ташкент примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Турнир в столице Узбекистана пройдет в марте 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году пройдет в Ташкенте, сообщил узбекский фигурист Миша Ге.

Турнир пройдет в Ташкенте 7-13 марта 2022 года.

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Honored 🙏🏼 “2022 Junior World Championships - Tashkent, Uzbekistan”. #SkatingFutureDevelop

Публикация от Misha Ge (@mishage8)

"Горд!", - написал Миша Ге на своей странице в социцальной сети Instagram.

Напомним, для развития зимних видов спорта в Узбекистане специально построили ледовую арену "Хумо", торжественное открытие которой состоялось в середине марта этого года. На праздник прибыли именитые гости, в том числе известные российские фигуристы и звезды хоккея. Популярные российские артисты устроили для ташкентцев настоящий праздник.

Humo Arena
© Sputnik /
Humo Arena



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