Ташкент примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Турнир в столице Узбекистана пройдет в марте 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году пройдет в Ташкенте, сообщил узбекский фигурист Миша Ге.

Турнир пройдет в Ташкенте 7-13 марта 2022 года.

"Горд!", - написал Миша Ге на своей странице в социцальной сети Instagram.

Напомним, для развития зимних видов спорта в Узбекистане специально построили ледовую арену "Хумо", торжественное открытие которой состоялось в середине марта этого года. На праздник прибыли именитые гости, в том числе известные российские фигуристы и звезды хоккея. Популярные российские артисты устроили для ташкентцев настоящий праздник.