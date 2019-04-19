Ташкент примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году пройдет в Ташкенте, сообщил узбекский фигурист Миша Ге.
Турнир пройдет в Ташкенте 7-13 марта 2022 года.
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Honored 🙏🏼 “2022 Junior World Championships - Tashkent, Uzbekistan”. #SkatingFutureDevelop
"Горд!", - написал Миша Ге на своей странице в социцальной сети Instagram.
Напомним, для развития зимних видов спорта в Узбекистане специально построили ледовую арену "Хумо", торжественное открытие которой состоялось в середине марта этого года. На праздник прибыли именитые гости, в том числе известные российские фигуристы и звезды хоккея. Популярные российские артисты устроили для ташкентцев настоящий праздник.