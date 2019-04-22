ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik, Дмитрий Матвеев. 21 апреля в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области прошел межнациональный молодежный турнир по мини-футболу "Вместе мы – Россия". Организатором выступил Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО "Всеволожский муниципальный район". Турнир проходит уже четвертый год подряд.

В физкультурный центр маленького городка приехали шесть команд по мини-футболу, представляющих различные национальные объединения. Из Центральной Азии на соревнования заявились команды сразу трех национальностей — студенты из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Sputnik Узбекские студенты дали бой фаворитам на турнире по мини-футболу

Помимо них, на соревнования приехали гости из Грузии и Дагестана, а также команда "Ингрия", которая представляет ингерманландских финнов (финнов, которые проживают в Ленинградской области). Все участники турнира или их руководители состоят в местных диаспорах. На торжественное открытие многие даже облачились в национальную одежду и принесли родной флаг.

Sputnik Узбекистан посетил спортивное мероприятие и понаблюдал за игрой каждой команды. Команду от Узбекистана на турнир собрало "Содружество узбекской молодежи".

"Наша команда так и называется — СУМ. Мы с разных городов в Узбекистане, и здесь мы студенты, учимся. И собрали команду", — пояснил капитан узбекистанской команды Акром Махамедов, который учится в Петербургском государственном университете путей сообщения.

По словам Акрома, его команда участвует в различных межнациональных турнирах уже три года. Он уточнил, что все игроки СУМ живут в одном студенческом общежитии, и изначально знали друг друга.

"У нас в общаге есть двор, там есть стадион. Мы там собираемся и играем", — ответил Акром на вопрос о том, где его ребята тренируются. Команда СУМ попала в группу В вместе с "Грузией" и "Ингрией". И в первом же матче обыграла крепкую грузинскую команду, которая в течение всего года каждую неделю играет в петербургских любительских турнирах. Поединок закончился со счетом 3:1. А в следующем туре узбекистанскую команду ждал уже соперник посерьезнее — "Ингрия".

Sputnik Узбекские студенты дали бой фаворитам на турнире по мини-футболу

В первом тайме команда, представляющая ингерманландских финнов, забила два гола в ворота СУМ, а во втором добавила еще один. Однако, даже проигрывая 0:3, узбекистанцы не собирались сдаваться. Они смогли отыграть два мяча, но "Ингрия" в итоге все же забила четвертый гол. Матч закончился со счетом 4:2. "Ингрия" в итоге выиграла весь турнир, переиграв в финале команду из Дагестана со счетом 2:1. В матче за третье место студенты из СУМ сошлись с командой “Ата-Мекен”, которая представляет студентов из Казахстана.

Упорный поединок закончился со счетом 3:3, а в серии пенальти узбекистанские ребята оказались точнее — 5:4.

Таким образом, команда СУМ заняла третье место и взяла бронзовые медали. В ходе всех матчей своей команды Акром Махамедов находился на бровке, эмоционально поддерживал своих ребят и гнал их вперед, периодически даже мешая судьям, фотографам и операторам.

"Когда мы выходим на поле, мы настраиваемся только на победу. И всегда носим с собой флаг Узбекистана. Если еще будут такие соревнования, то мы обязательно будем участвовать", — заявил капитан команды СУМ, которая проиграла на турнире всего один матч из трех (будущему победителю) и наколотила восемь голов с игры.