Гимнастки Узбекистана впервые в истории завоевали "серебро" на Кубке мира

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана в групповых упражнениях впервые заняла второе место на Кубке мира по художественной гимнастике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Соревнования проходили в Ташкенте 19-21 апреля.
Гимнастки Узбекистана удостоились серебряных медалей по сумме групповых упражнений с пятью мячами, четырьмя булавами и тремя обручами. Общая сумма баллов национальной сборной республики составила 44300.
Золотые медали с 50300 балами завоевали спортсменки из России, бронзовые — гимнастки Украины с 42600 баллами.
"Доченька моя! Горжусь безмерно! Впереди серьезные старты! Самого главного вам — удачи! Тренерам, руководству, врачам низкий поклон! Все это благодаря Вам!" — написала Олеся Ирназарова, мама Камолы Ирназаровой.
"Большое спасибо родителям и тренерам! Это большое достижение в этом виде спорта. Девочки — молодцы, только в перед", — написал Мурад Зандаров.
"Гордость Узбекистана, — отметил Марат Уздебаев. — Спасибо родителям и наставникам".