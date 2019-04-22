В турнире приняли участие 73 спортсменки из 23 стран. В групповых соревнованиях были представлены шесть команд.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана в групповых упражнениях впервые заняла второе место на Кубке мира по художественной гимнастике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Соревнования проходили в Ташкенте 19-21 апреля.

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В турнире приняли участие 73 представительницы 23 стран. В индивидуальной программе выступили 39 спортсменок. В групповых соревнованиях были представлены шесть команд.

Гимнастки Узбекистана удостоились серебряных медалей по сумме групповых упражнений с пятью мячами, четырьмя булавами и тремя обручами. Общая сумма баллов национальной сборной республики составила 44300.

Золотые медали с 50300 балами завоевали спортсменки из России, бронзовые — гимнастки Украины с 42600 баллами.

© Федерация гимнастики Узбекистана Гимнастки Узбекистана впервые в истории завоевали "серебро" на Кубке мира

На странице Федерации гимнастики республики в Facebook — десятки поздравлений.

"Доченька моя! Горжусь безмерно! Впереди серьезные старты! Самого главного вам — удачи! Тренерам, руководству, врачам низкий поклон! Все это благодаря Вам!" — написала Олеся Ирназарова, мама Камолы Ирназаровой.

"Большое спасибо родителям и тренерам! Это большое достижение в этом виде спорта. Девочки — молодцы, только в перед", — написал Мурад Зандаров.

"Гордость Узбекистана, — отметил Марат Уздебаев. — Спасибо родителям и наставникам".