Ничья в меньшинстве: "Локомотив" не дал себя обыграть в Лиге чемпионов Азии

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В четвертом матче группового этапа "Локомотив" из Ташкента принял на своем стадионе команду из Саудовской Аравии. По ходу матча победителя выявить не удалось, сообщает пресс-служба АФУ.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Клуб "Аль-Иттихад" открыл счет уже на 12-й минуте. Ромарильо стал автором первого гола. Но клуб из Узбекистана не собирался сдаваться. Проведя пару отличных атак, "железнодорожники" сумели на 36-й минуте сравнять счет, усилиями Темурходжа Абдухаликова. Даже оставшись в меньшинстве на 75-минуте, так как Ислом Тухтаходжаев был удалён с поля, футболисты "Локомотива" сумели завершить матч в ничью.

В настоящее время Локомотив с 4 очками занимает последнее место в группе.

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В параллельном матче, "Пахтакор" в Катаре выйдет на поле против "Аль-Садда". Матч начнется в 21:00. Прошлая игра с этим соперником закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил легендарный футболист Хави, ранее выступавший за клуб "Барселона".

"Пахтакор" с 5 баллами уверенно лидирует в группе D и занимает первую строчку.