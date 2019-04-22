22:23 22 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Ничья в меньшинстве: Локомотив не дал себя обыграть в Лиге чемпионов Азии

Ничья в меньшинстве: "Локомотив" не дал себя обыграть в Лиге чемпионов Азии

© АФУ
Спорт
Получить короткую ссылку
49 0 0

Футбольный матч Лиги чемпионов АФК "Локомотив" - "Аль-Иттихад" завершился вничью в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В четвертом матче группового этапа "Локомотив" из Ташкента принял на своем стадионе команду из Саудовской Аравии. По ходу матча победителя выявить не удалось, сообщает пресс-служба АФУ.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Клуб "Аль-Иттихад" открыл счет уже на 12-й минуте. Ромарильо стал автором первого гола. Но клуб из Узбекистана не собирался сдаваться. Проведя пару отличных атак, "железнодорожники" сумели на 36-й минуте сравнять счет, усилиями Темурходжа Абдухаликова. Даже оставшись в меньшинстве на 75-минуте, так как Ислом Тухтаходжаев был удалён с поля, футболисты "Локомотива" сумели завершить матч в ничью.

В настоящее время Локомотив с 4 очками занимает последнее место в группе.

Алибаев вступил в южнокорейский Сеул
Футбольная ассоциация Узбекистана
Гол узбекистанца с центра поля претендует на звание самого красивого в ЛЧА

В параллельном матче, "Пахтакор" в Катаре выйдет на поле против "Аль-Садда". Матч начнется в 21:00. Прошлая игра с этим соперником закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил легендарный футболист Хави, ранее выступавший за клуб "Барселона".

"Пахтакор" с 5 баллами уверенно лидирует в группе D и занимает первую строчку.

Теги:
ФК "Пахтакор", ФК "Локомотив", Лига чемпионов Азии, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан
Не только политика: фотоитоги визита главы Кореи в Узбекистан
Гаспарян: Зеленский победил, но что будет дальше
Гаспарян о победе Зеленского: эйфория после инаугурации очень скоро пройдет
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054